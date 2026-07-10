В Подмосковье ожидаются гроза, ливень, град и ветер до 20 м/с МЧС предупредило жителей Московской области об ухудшении погоды 10 июля

Москва10 июл Вести.В Московской области в течение суток 10 июля прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупредило ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на платформе MAX.

Внимание: неблагоприятные метеорологические явления! говорится в публикации МЧС

Согласно прогнозу ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Подмосковье ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и не паниковать.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.