Москва10 июлВести.В Московской области в течение суток 10 июля прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупредило ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на платформе MAX.
Внимание: неблагоприятные метеорологические явления!говорится в публикации МЧС
Согласно прогнозу ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Подмосковье ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и не паниковать.
В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.