Москва12 июнВести.О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает подмосковный главк МЧС со ссылкой на синоптиков.
В ведомстве отметили, что Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в ближайший час и с сохранением до 21 часа 12 июня местами по Московской области кратковременный дождь и грозу.
При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/сговорится в публикации ведомства в MAX
Спасательное ведомство призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.