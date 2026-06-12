МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре до вечера 12 июня

Грозу и сильный ветер прогнозируют синоптики в Подмосковье до вечера 12 июня МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре до вечера 12 июня

Москва12 июн Вести.О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает подмосковный главк МЧС со ссылкой на синоптиков.

В ведомстве отметили, что Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в ближайший час и с сохранением до 21 часа 12 июня местами по Московской области кратковременный дождь и грозу.

При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с говорится в публикации ведомства в MAX

Спасательное ведомство призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.