МЧС предупреждает о граде и ливнях в Подмосковье

Непогода в Подмосковье сохранится до 6 утра 14 июня МЧС предупреждает о граде и ливнях в Подмосковье

Москва13 июн Вести.Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в Подмосковье до 6 утра воскресенья, 14 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Как следует из прогноза, опубликованного ведомством в мессенджере MAX, в регионе ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза и град.

Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности говорится в заявлении ведомства

Ранее в МЧС России выпустили схожее предупреждение о непогоде для жителей и гостей столицы.