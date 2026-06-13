Москва13 июнВести.Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся в Подмосковье до 6 утра воскресенья, 14 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Как следует из прогноза, опубликованного ведомством в мессенджере MAX, в регионе ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза и град.
Также прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасностиговорится в заявлении ведомства
Ранее в МЧС России выпустили схожее предупреждение о непогоде для жителей и гостей столицы.