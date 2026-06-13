МЧС: в Москве ожидается град, гроза и шквалистый ветер

Москвичей предупредили о граде, грозе и шквалистом ветре МЧС: в Москве ожидается град, гроза и шквалистый ветер

Москва13 июн Вести.Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий.

По данным ведомства, опубликованным в мессенджере MAX в 19.03 по московскому времени в субботу, 13 июня, в ближайший час в отдельных районах Москвы прогнозируется усиление непогоды.

В ближайший час с сохранением до 3.00 14 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с говорится в заявлении ГУ МЧС России по Москве

Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными за рулем автомобиля и парковать транспортные средства в безопасных местах.