Москва13 июнВести.Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий.
По данным ведомства, опубликованным в мессенджере MAX в 19.03 по московскому времени в субботу, 13 июня, в ближайший час в отдельных районах Москвы прогнозируется усиление непогоды.
В ближайший час с сохранением до 3.00 14 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/сговорится в заявлении ГУ МЧС России по Москве
Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными за рулем автомобиля и парковать транспортные средства в безопасных местах.