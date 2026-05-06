В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь с грозой

МЧС Москвы: в ближайшие несколько часов в столице ожидается дождь с грозой В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь с грозой

Москва6 мая Вести.В ближайшие несколько часов и до конца суток 6 мая в Москве местами ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 6 мая … местами ожидается гроза с дождем, град, при грозе усиление ветра до 15 м/с говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Гражданам рекомендовали быть внимательными на дорогах и парковать транспортные средства в безопасных местах; обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; а также не оставлять детей без присмотра.