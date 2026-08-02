Ливневый дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

Ливневый дождь ожидается в Москве в ближайшие часы Ливневый дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва2 авг Вести.Ливневый дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

С 21.00 [мск] … до конца суток 2 августа в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, ветер до 13 м/с говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В связи с надвигающейся непогодой гражданам рекомендовали быть внимательнее на дорогах; парковаться в безопасных местах; обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Незадолго до этого стало известно, что на Московскую область также надвигаются неблагоприятные погодные условия.