Москва25 маяВести.В Москве в ближайший час начнется гроза с сильным ветром и ливнем. Об этом сообщает управление МЧС России по столице в MAX.
Согласно сообщению, ветер усилится до 14 м/с.
В ближайший час с сохранением до 20 часов 25 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 14 м/спишет МЧС
Жителям и гостям столицы посоветовали сохранять бдительность при вождении автомобиля, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и ненадежные конструкции на улице и не оставлять детей без присмотра.