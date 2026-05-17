МЧС предупредило москвичей о сильных осадках в ближайший час В столичном МЧС предупредили москвичей о непогоде

Москва17 мая Вести.Столичный главк МЧС России предупредил москвичей о скорой непогоде, которая накроет Москву в ближайший час.

Соответствующее сообщение было опубликовано ГУ МЧС России по Москве в мессенджере MAX в 20.31 в воскресенье, 17 мая.

Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайший час в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь говорится в заявлении

В МЧС рекомендовали оставлять машины в безопасных местах, не ходить под рекламными щитами и шаткими конструкциями, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными за рулем.