Москва14 маяВести.Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре.
Сообщение было опубликовано в мессенджере MAX.
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 14 мая в городе Москве местами ожидается гроза с дождемсказано в сообщении
При грозе ожидается усиление ветра до 15 м/с.
В связи с ухудшением погоды населению рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.