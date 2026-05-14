МЧС: в ближайшие часы в Москве ожидается гроза с дождем и ветром до 15 м/с

Москва14 мая Вести.Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре.

Сообщение было опубликовано в мессенджере MAX.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 14 мая в городе Москве местами ожидается гроза с дождем сказано в сообщении

При грозе ожидается усиление ветра до 15 м/с.

В связи с ухудшением погоды населению рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.