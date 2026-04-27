Москва27 апрВести.В Москве, по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью и в течение дня 28 апреля сохранится неблагоприятная погода, сообщает комплекс городского хозяйства.
Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицыотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
В этой связи власти попросили горожан воздержаться от пребывания на улице, а если такой возможности нет, быть предельно внимательными и не прятаться под деревьями.
Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и различных конструкций.
Как сообщили ранее в оперативных службах, в Москве и Подмосковье 27 апреля в результате падения деревьев и конструкций из-за непогоды пострадали 30 человек, большинство из которых – в столице.