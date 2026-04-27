Москвичей попросили по возможности не выходить из дома 28 апреля Московские власти: неблагоприятные погодные условия сохранятся 28 апреля

Москва27 апр Вести.В Москве, по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью и в течение дня 28 апреля сохранится неблагоприятная погода, сообщает комплекс городского хозяйства.

Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

В этой связи власти попросили горожан воздержаться от пребывания на улице, а если такой возможности нет, быть предельно внимательными и не прятаться под деревьями.

Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и различных конструкций.

Как сообщили ранее в оперативных службах, в Москве и Подмосковье 27 апреля в результате падения деревьев и конструкций из-за непогоды пострадали 30 человек, большинство из которых – в столице.