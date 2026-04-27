Москва27 апрВести.На территории Москвы и Московской области во время непогоды пострадали 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Люди получили травмы в результате падения различных элементов конструкций и деревьев.
По данным агентства, большая часть случаев с пострадавшими приходится на столицу.
Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человекговорится в публикации
На Москву и Подмосковье обрушилась непогода, в регионе идет мокрый снег, ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с. Фиксируются случаи отключения электроэнергии на территории ряда округов Московской области.
Также из-за сложных погодных условий произошли перебои в движении на Савеловском и Казанском направлениях железной дороги. Причиной временной остановки составов стал обрыв контактной сети и упавшее дерево.