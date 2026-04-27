Упавшие в Москве и Подмосковье деревья и конструкции травмировали 30 человек

ТАСС: в результате непогоды в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек Упавшие в Москве и Подмосковье деревья и конструкции травмировали 30 человек

Москва27 апр Вести.На территории Москвы и Московской области во время непогоды пострадали 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Люди получили травмы в результате падения различных элементов конструкций и деревьев.

По данным агентства, большая часть случаев с пострадавшими приходится на столицу.

Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек говорится в публикации

На Москву и Подмосковье обрушилась непогода, в регионе идет мокрый снег, ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с. Фиксируются случаи отключения электроэнергии на территории ряда округов Московской области.

Также из-за сложных погодных условий произошли перебои в движении на Савеловском и Казанском направлениях железной дороги. Причиной временной остановки составов стал обрыв контактной сети и упавшее дерево.