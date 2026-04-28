Москва28 апрВести.В Москве специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Также происходит непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Дежурит откачивающая воду техника.
В течение светового дня будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов. Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сетьотмечается в сообщении
Синоптики передают, что непогода сохраняется. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, гололедица.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в московском регионе пострадали 30 человек.