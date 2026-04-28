В Москве городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Москва28 апр Вести.В Москве специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Также происходит непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Дежурит откачивающая воду техника.

В течение светового дня будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов. Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть отмечается в сообщении

Синоптики передают, что непогода сохраняется. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, гололедица.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в московском регионе пострадали 30 человек.