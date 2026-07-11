Ветер в Москве сносит деревья и ломает конструкции

В Москве в результате непогоды падают деревья и ломаются конструкции Ветер в Москве сносит деревья и ломает конструкции

Москва11 июл Вести.В Москве, где на данный момент бушует ветер, льет дождь и гремит гром, фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Об этом сообщает Городское хозяйство столицы в мессенджере MAX.

Погода продолжает ухудшаться. До конца 11 июля сохраняются ливень, гроза град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что упавшее дерево остановило трамваи около Курского вокзала в Москве.