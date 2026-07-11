Москвичей предупредили, что пик непогоды придется на воскресенье Метеоролог Макарова: пик непогоды в Москве придется на воскресенье

Москва11 июл Вести.Пик непогоды в столичном регионе придется на воскресенье, 12 июля, местами доджи и ветер могут быть сильными, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью ИС "Вести".

В воскресенье, наверное, будет пик непогоды. И в ночь, и днем в воскресенье дожди могут быть местами сильными, с грозами, в отдельных районах и град. И по-прежнему прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с сообщила синоптик

В Москве, где на данный момент бушует ветер, льет дождь и гремит гром, фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Погода продолжает ухудшаться. До конца 11 июля сохранятся ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.