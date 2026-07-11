Метеоролог предупредила о второй волне непогоды в Москве после полуночи Метеоролог Позднякова: непогода в Москве сохранится до 21 часа

Москва11 июл Вести.В субботу в Москве ливни, шквалистый ветер и град закончатся в 21 час, жители столицы получат передышку в несколько часов, после полуночи начнется новая волна непогоды. Об этом рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в интервью ИС "Вести".

Территория Москвы уже находится под влиянием активного участка холодного атмосферного фронта, гремят грозы, в некоторых районах наблюдается град. При грозе порывы ветра уже усиливались до 20 м/с, отметила Позднякова.

Сложная ситуация в столичном регионе сохранится практически до 21 часа. Активный участок холодного фронта не сместится на северо-запад, и у нас будет короткая передышка. Ожидаем, что еще одна порция осадков и тоже местами сильные дожди, не исключена грозовая деятельность, уже накроет столичный регион после полуночи рассказала метеоролог

По ее словам, завтра, в воскресенье, сохранятся кратковременные дожди, но они не будут сильными, дневная деятельность маловероятна. Температура – 22-24 градуса.

В Москве и области устраняют последствия урагана "Бернадетт", который обрушился в ночь на 11 июля. В Подмосковье шквалистый ветер снес крыши с нескольких частных домов под Наро-Фоминском, пострадавших нет. В Москве ураган привел к массовым задержкам и отменам рейсов.