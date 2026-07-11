В Сети опубликовано видео последствий циклона "Бернадетт" в Москве и Подмосковье

В Москве и области устраняют последствия урагана "Бернадетт" В Сети опубликовано видео последствий циклона "Бернадетт" в Москве и Подмосковье

Москва11 июл Вести.В Сети появились кадры последствий циклона "Бернадетт", который обрушился на Москву и Московскую область в ночь на 11 июля. Об этом сообщило издание KP.RU.

О мегациклоне "Бернадетт" метеорологи предупреждали почти неделю, грозили смерчами и грозами… Ближе к ночи прогнозы синоптиков стали сбываться: шквалистые ветра пронеслись над Подмосковьем и снесли крыши домов говорится в публикации

В Московской области шквалистый ветер снес крыши с нескольких частных домов под Наро-Фоминском, пострадавших нет.

В Москве ураган привел к массовым задержкам и отменам рейсов – в аэропортах отменили и задержали свыше 60 рейсов. В Шереметьево задержки фиксировались для рейсов из Екатеринбурга, Махачкалы, Минска и Сочи.

В Волоколамском районе разрушен приют для бездомных собак "Мурзик Шарики": около трети вольеров уничтожены, остальные повреждены, часть собак разбежалась. Из-за обрыва проводов отключилось электричество.

Последствия непогоды устраняются.