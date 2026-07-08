Очевидцы о шторме под Калининградом: ночевали, словно на маяке в бурю Под Калининградом устраняют последствия штормового циклона "Бернадетт"

Москва8 июл Вести.В Калининградской области устраняют последствия мощного штормового циклона "Бернадетт", обрушившегося на побережье Балтийского моря.

Проживающие по линии Светлогорск – Зеленоградск местные жители сообщили ИС "Вести", что до сих пор слышно, как ревет и кипит море, хотя люди находятся в квартире в 500 метрах от него.

Ночевала, словно на маяке в бурю рассказала Таня Ю

Сегодня в пабликах местные жители Пионерского делятся кадрами последствий штормового ветра и признаются, что не могли даже выйти на балкон.

Накануне МЧС предупреждало, что с полуночи до пяти утра 8 июля в Калининградской области ожидается усиление ветра до 34 метров в секунду, ливни и грозы, а высота волн может достигать 3–5 метров.

По состоянию на 10.30 8 июля зарегистрировано падение 102 деревьев. Упавшими деревьями были повреждены 14 автомобилей и 1 кровля частного жилого дома (незначительное повреждение) говорится в сообщении МЧС Калининградской области

На улицах работают аварийные бригады муниципальных образований: они распиливают и убирают поваленные деревья.

Спасательное ведомство предупреждает местных жителей и туристов, что неблагоприятные погодные условия пока сохраняются, и призывают соблюдать меры безопасности.