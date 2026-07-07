В Калининградской области вводят режим повышенной готовности из-за шторма Перед штормом в Калининградской области вводят режим повышенной готовности

Москва7 июл Вести.Режим повышенной готовности вводится в Калининградской области перед сильным штормом, который ожидается ночью в среду, 8 июля, сообщил в MAX губернатор Алексей Беспрозванных.

По данным МЧС, на которые ссылается глава региона, скорость ветра может достичь 34 метров в секунду, а высота волны у побережья – пяти метров.

Ввожу режим повышенной готовности с 20.00 сегодняшнего дня. Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС говорится в заявлении

Руководитель субъекта пояснил, что режим повышенной готовности позволит оперативно реагировать на возможные последствия непогоды и приступать к их ликвидации. Речь идет, в том числе, об авариях на сетях, падении деревьев и металлоконструкций, и других ЧП.

Также Алексей Беспрозванных обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и переждать шторм в безопасном месте.