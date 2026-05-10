Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за штормового предупреждения

Москва10 мая Вести.Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение. До 13 мая местами ожидаются сильный дождь, ливни с грозами, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Режим повышенной готовности вводим на Ставрополье в связи с непогодой… Мы должны быть готовы к устранению возможных последствий… Поручил обеспечить готовность к ликвидации нештатных ситуаций… Необходимо оперативно реагировать на обстановку и быть на связи с людьми написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в этот день сообщалось, что такие же неблагоприятные погодные условия надвигаются на Северную Осетию, Кабардино-Балкарскую Республику и Чечню.