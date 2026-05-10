Москва10 мая Вести.В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей, ливней, гроз и града. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, до конца суток 10 мая, а также 11, 12 и 13 мая в республике ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок написал он в своем канале в мессенджере MAX

Экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим. Организована работа оперативного штаба по контролю и ликвидации возможных последствий непогоды.

Граждан призвали быть более внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Незадолго до этого глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил, что с 10 по 13 мая на территории КБР возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.