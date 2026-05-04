Москва4 мая Вести.На территории Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающейся непогоды. Об этом заявил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Согласно информации, опубликованной на сайте регионального МЧС, до конца суток 4 мая, а также 5 мая местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), ливни с грозами, градом и сильным ветром 20-25 м/с, на реках повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сели малого объема.

Объявлено штормовое предупреждение… Все экстренные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб написал Меняйло в своем канале в мессенджере MAX

Ситуация находится на контроле.

Жителей призвали быть более внимательными.