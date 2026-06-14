Москва14 июнВести.В Северной Осетии снова действует штормовое предупреждение. МЧС прогнозирует ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 16 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на платформе MAX.
На территории республики вновь объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, до конца суток, а также 15 и 16 июня в республике ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветранаписал Сергей Меняйло
Из-за обильных осадков вода в реках может подняться до опасных значений.
Оперативные и коммунальные службы перешли на круглосуточное дежурство в усиленном режиме. В министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает оперативный штаб для быстрого реагирования на возможные последствия.
Глава региона попросил граждан быть внимательными, соблюдать меры предосторожности и беречь себя.