В Северной Осетии экстренные службы переведены на усиленный режим из-за непогоды На территории Северной Осетии вновь объявлено штормовое предупреждение

Москва14 июн Вести.В Северной Осетии снова действует штормовое предупреждение. МЧС прогнозирует ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 16 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на платформе MAX.

На территории республики вновь объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, до конца суток, а также 15 и 16 июня в республике ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра написал Сергей Меняйло

Из-за обильных осадков вода в реках может подняться до опасных значений.

Оперативные и коммунальные службы перешли на круглосуточное дежурство в усиленном режиме. В министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает оперативный штаб для быстрого реагирования на возможные последствия.

Глава региона попросил граждан быть внимательными, соблюдать меры предосторожности и беречь себя.