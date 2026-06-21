Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Свердловской области

Москва21 июн Вести.В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Как сообщает региональный главк МЧС России, в течение трех дней ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

По данным синоптиков, с 21 по 23 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с. говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В период ненастья в МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.