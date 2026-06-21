Москва21 июнВести.В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Как сообщает региональный главк МЧС России, в течение трех дней ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.
По данным синоптиков, с 21 по 23 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с. говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В период ненастья в МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.