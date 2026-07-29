МЧС: до +36 поднимется температура в Свердловской области

Аномальная жара ожидается в Свердловской области МЧС: до +36 поднимется температура в Свердловской области

Москва29 июл Вести.Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области 30 июля. Об этом сообщает региональное МЧС.

По уточненной информации синоптиков, 30 июля местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода с температурой 36 градусов говорится в сообщении

Специалисты рекомендуют в жаркую погоду стараться не находиться на улице с 12:00 до 16:00 и пить много воды.

Ранее ИС "Вести" сообщала, что в Свердловской области после жаркой погоды 28 июля прошел сильный ураган. Так, в поселке Лобва на северо-западе региона повредило крыши домов и повалило несколько опор ЛЭП.