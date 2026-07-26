На Урал пришла аномальная жара, в Екатеринбурге зафиксировали рекордные +33,8 Синоптик Леус: в Екатеринбурге воздух прогрелся до рекордных +33,8 градуса

Москва26 июл Вести.На Урал пришла аномальная жара, воздух прогрелся до рекордных температур. Об этом сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса.

По данным синоптика, в Екатеринбурге температура воздуха достигло +33,8 градуса.

Мощная волна рекордной жары пришла на Урал. Как и ожидалось, в Екатеринбурге сегодня воздух прогрелся до +33,8° – это новый суточный рекорд для 26 июля говорится в сообщении

Прежний рекорд был установлен в 2011 году и был на полградуса ниже.

Жара настигла и Пермь – воздух прогрелся до +32,8°, что на 0,2° выше рекорда, установленного 55 лет назад. Михаил Леус уточнил, что жаркая погода ожидает уральцев и в понедельник, 27 июля.