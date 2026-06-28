Абсолютный рекорд жары в 41,7 градуса зафиксирован в Германии Рекорд жары побит в Германии: температура достигла 41,7 градуса

Москва28 июн Вести.Температурный рекорд побит в воскресенье в Германии: близ польской границы в Бранденбурге зафиксирована жара в 41.7 градуса, сообщает портал Tagesschau.

Ранее сообщалось, что в пятницу германская метеослужба DWD зафиксировала новый абсолютный температурный рекорд в стране: в Саарбрюккен-Бурбахе в земле Саар столбики термометров показали 41,3 градуса.

В Германии зафиксирован новый рекордно высокий температурный режим: в 15.10 (16.10 мск) на метеостанции в районе Кошен муниципалитета Нейсмюнде в Бранденбурге была зарегистрирована температура 41,7 градуса отмечается в сообщении издания

В метеослужбе изданию подтвердили температурный рекорд, но отметили, что пока это предварительные данные, нужно проверить качество измерений.

Как отмечает Tagesschau, с понедельника в Германии ожидается похолодание до 25-29 градусов. прогнозируются сильные грозы, проливные дожди и град.