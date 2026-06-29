В Белоруссии побит температурный рекорд Температура в Белоруссии впервые превысила 40-градусную отметку

Москва29 июн Вести.Температура в Белоруссии бьет dct рекорды. Впервые за историю метеонаблюдений на территории этой страны столбики уличных термометров преодолели 40-градусную отметку.

29 июня в Пинске максимальные термометры показали 40,4 градуса. Это новый официальный белорусский температурный рекорд. Предыдущий максимум температуры фиксировался в Белоруссии почти 16 лет назад.

В августе 2010 года в Гомеле на термометре было 38,9 градуса выше нулевой отметки пояснили в Белорусском национальном центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

По прогнозам синоптиков, аномальная жара сойдет до конца недели. 30 июня и 1 июля в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Горячий неустойчивый воздух будет смешиваться с поступающими с запада более прохладными воздушными массами. Это приведет к возникновению сильных порывов ветра. Ожидаются осадки с грозами. 2 июля ветер усилится до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Температурный фон в Белоруссии будет разнообразным – от 20 градусов тепла на западе до 35 градусов на юго-востоке республики. Пройдут дожди, возможно образование тумана.

Рекорды побила и температура воздуха в Словакии. В понедельник воздух в деревне Мужла на юге Словакии прогрелся до 40,5 градуса, сообщило издание Denník N. Рекорд 2007 года, составлявший 40,3 градуса, был обновлен.

Накрывшая Европу экстремальная жара дойдет и до Москвы, предупреждает специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он поделился своим прогнозом, как долго жара продержится в Центральной России.