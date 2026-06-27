Сильная жара до +39 градусов ожидается в Белоруссии

Синоптики предупредили об опасной жаре до 39 градусов в Белоруссии Сильная жара до +39 градусов ожидается в Белоруссии

Москва27 июн Вести.Красный уровень опасности объявлен в Белоруссии из-за жары до 39 градусов, сообщает Белгидромет.

Ранее белорусские синоптики предупредили о приходе в республику рекордной волны тепла, накрывшей Западную Европу.

Внимание! Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении! (красный уровень опасности) говорится в сообщении

Отмечается, что в субботу жара пришла на запад республики, в Брестской области прогнозируется +35 градусов.

В воскресенье жара охватит большую часть Белоруссии, в Минске ожидается 31-33 градуса, а на западе страны – +35-+38 градусов.

Днём 29 июня (понедельник) на большей части территории страны +35..+39 градусов, местами +30..+34 градуса информируют синоптики

В Минске в понедельник ожидается жара до 35 градусов.

Ранее сообщалось, что в Италии аномальная жара унесла за день жизни пяти человек.