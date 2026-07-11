Во Франции в 37 департаментах объявили красный уровень опасности из-за жары

В 37 французских департаментах объявлен высший уровень опасности из-за жары Во Франции в 37 департаментах объявили красный уровень опасности из-за жары

Москва11 июл Вести.Из-за экстремальной жары французская метеорологическая служба Météo-France объявила наивысший уровень погодной опасности в 37 из 96 департаментов европейской части страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте национальной службы.

Согласно данным синоптиков, красный уровень опасности действует в 37 департаментах страны. Еще в 59 департаментах действует предпоследний, оранжевый, уровень предупреждения.

По прогнозам, в отдельных районах Франции температура воздуха может достигнуть 41 градуса.

В июне страна уже столкнулась с продолжительной волной аномальной жары. С 17 июня на протяжении двух недель на большей части территории Франции сохранялись температуры, значительно превышающие климатическую норму для этого времени года. Такая погода способствовала возникновению природных пожаров.