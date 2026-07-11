Москва11 июлВести.Из-за экстремальной жары французская метеорологическая служба Météo-France объявила наивысший уровень погодной опасности в 37 из 96 департаментов европейской части страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте национальной службы.
Согласно данным синоптиков, красный уровень опасности действует в 37 департаментах страны. Еще в 59 департаментах действует предпоследний, оранжевый, уровень предупреждения.
По прогнозам, в отдельных районах Франции температура воздуха может достигнуть 41 градуса.
В июне страна уже столкнулась с продолжительной волной аномальной жары. С 17 июня на протяжении двух недель на большей части территории Франции сохранялись температуры, значительно превышающие климатическую норму для этого времени года. Такая погода способствовала возникновению природных пожаров.