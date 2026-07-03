Минздрав Франции: более 2 тысяч человек умерли за неделю из-за жары

Более 2 тысяч французов скончались от аномальной жары Минздрав Франции: более 2 тысяч человек умерли за неделю из-за жары

Москва3 июл Вести.Во Франции скончались более 2 тысяч человек с 22 по 28 июня на фоне накрывшей страну аномальной жары. Об этом сообщила французский министр здравоохранения Стефани Рист в эфире телеканала TF1​​​.

Сегодня утром Министерство здравоохранения Франции опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, которое составляет порядка 2025 новых смертей сказала Рист

По ее словам, данные о 2025 смертях основаны на информации электронных свидетельств о смерти, составляющих около 60% всех свидетельств. При этом глава французского Минздрава отметила, что реальные данные о смертности могут измениться.

Министр добавила, что во время недавней жары в республике наблюдался явный рост смертности среди граждан старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что во Франции зафиксировано на 1 тыс. смертей больше, чем обычно, и ожидается, что это число возрастет. Кроме того, в стране на 40 процентов увеличилось число смертей, произошедших дома в одиночестве.