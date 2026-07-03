Москва3 июлВести.Во Франции скончались более 2 тысяч человек с 22 по 28 июня на фоне накрывшей страну аномальной жары. Об этом сообщила французский министр здравоохранения Стефани Рист в эфире телеканала TF1.
Сегодня утром Министерство здравоохранения Франции опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, которое составляет порядка 2025 новых смертейсказала Рист
По ее словам, данные о 2025 смертях основаны на информации электронных свидетельств о смерти, составляющих около 60% всех свидетельств. При этом глава французского Минздрава отметила, что реальные данные о смертности могут измениться.
Министр добавила, что во время недавней жары в республике наблюдался явный рост смертности среди граждан старше 45 лет.
Ранее сообщалось, что во Франции зафиксировано на 1 тыс. смертей больше, чем обычно, и ожидается, что это число возрастет. Кроме того, в стране на 40 процентов увеличилось число смертей, произошедших дома в одиночестве.