Во Франции более 50 человек утонули на фоне аномальной жары

Число утонувших во Франции на фоне аномальной жары превысило 50 Во Франции более 50 человек утонули на фоне аномальной жары

Москва26 июн Вести.Во Франции на фоне продолжающейся аномальной жары число погибших на воде превысило 50 человек. Об этом сообщила министр спорта Марина Феррари в эфире радиостанции Franceinfo.

По словам министра, ситуация остается крайне тяжелой. Она выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что около 65% наиболее тяжелых происшествий зарегистрированы именно на необорудованных и неохраняемых водоемах, где отсутствуют спасательные службы.

Тем временем во Франции сохраняется высокий уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. Ранее национальная метеослужба объявила красный уровень предупреждения сразу в 72 из 96 департаментов страны – это стало рекордным показателем. В настоящее время максимальный уровень опасности продолжает действовать в 61 департаменте.