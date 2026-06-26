Москва26 июнВести.Во Франции на фоне продолжающейся аномальной жары число погибших на воде превысило 50 человек. Об этом сообщила министр спорта Марина Феррари в эфире радиостанции Franceinfo.
По словам министра, ситуация остается крайне тяжелой. Она выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что около 65% наиболее тяжелых происшествий зарегистрированы именно на необорудованных и неохраняемых водоемах, где отсутствуют спасательные службы.
Тем временем во Франции сохраняется высокий уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. Ранее национальная метеослужба объявила красный уровень предупреждения сразу в 72 из 96 департаментов страны – это стало рекордным показателем. В настоящее время максимальный уровень опасности продолжает действовать в 61 департаменте.