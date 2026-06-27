Жара во Франции привела к катастрофическому росту смертности Морги Парижа переполнены из-за жары, крематории готовятся к перегрузке

Москва27 июн Вести.Аномальная жара, установившаяся во Франции, привела к резкому росту смертности. В парижских моргах закончились свободные места, а крематории готовятся к колоссальной нагрузке на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Готье Катон.

В эфире телеканала BMFTV представитель отрасли подтвердил тяжелую ситуацию.

Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены сказал Катон

Он также сообщил, что в пригородах столицы ситуация с местами в моргах становится "крайне напряженной". Единственное, что сейчас могут предложить ритуальные службы семьям усопших, — переносить тела в более удаленные похоронные учреждения.

По словам Катона, некоторое облегчение принесут похороны, запланированные на начало следующей недели, однако затем сфера ритуальных услуг столкнется с новой проблемой — перегруженностью крематориев.

Проблема, с которой мы столкнемся на следующей неделе, заключается в том, что сроки захоронения и кремации во Франции увеличатся подчеркнул он

В середине недели французская метеослужба объявила наивысший уровень опасности сразу в 72 из 96 департаментов — это стало историческим рекордом. Температура воздуха местами превысила 40-градусную отметку. Экстремальная жара, охватившая не только Францию, но и другие страны Европы, продолжает испытывать на прочность инфраструктуру и системы здравоохранения.