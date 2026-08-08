Москва8 авг Вести.Аномально высокие температуры, а также последовавшие за ними масштабные пожары и засуха нанесли серьезный удар по французскому сельскому хозяйству. Для компенсации потерь фермерам потребуется помощь в размере нескольких миллиардов евро, сообщил глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо.

Речь идет о миллиардах евро… Очевидно, нужно подождать окончания (жаркого периода – ред​​​.), чтобы получить более точную цифру, но мы уже знаем, что это беспрецедентные суммы. И хотя есть некоторое количество программ страхования, мы прекрасно знаем, что они не смогут покрыть такой уровень страховых случаев сказал он в эфире радиостанции Franceinfo

Руссо подчеркнул, что в условиях, когда столбик термометра поднимается выше 40 градусов, сельскохозяйственное производство фактически останавливается. Это касается как растениеводства, так и животноводческой отрасли.

О масштабах бедствия три дня назад заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар. По ее словам, аномальная жара привела к колоссальным потерям в аграрной сфере: овощные культуры дали рекордно низкий урожай, производство молока существенно сократилось, а смертность среди животных возросла до тревожных показателей.