Москва4 авгВести.В Европе уже насчитали более трех миллиардов евро потерь из-за аномальной жары, в ближайшие месяцы эта цифра может стать еще больше. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, из-за жаркой погоды возникли и долгосрочные последствия - разоряются сельхозпроизводители.
Подсчеты в три млрд евро потерь от аномальной жары — это еще очень скромные подсчеты. Вполне возможно, что через 2-3 месяца мы увидим более суровые цифры. Долгосрочными же последствиями являются разорение европейских сельхозпроизводителей, потери виноградников, садов, потери в животноводческой отрасли, потери сыроварен, потери земледелия и замещение собственной продукции иностраннойсказал Колташов
Ранее издание The Financial Times сообщило, что аномально жаркое лето в Европе привело к потерям урожая зерновых более чем на 2 миллиарда евро. Наиболее сильно пострадали производители в Венгрии и Франции.