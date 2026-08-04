"Увидим суровые цифры": политолог сообщил о больших потерях в Европе из-за жары Политолог Колташов указал на серьезные потери в Европе из-за аномальной жары

Москва4 авг Вести.В Европе уже насчитали более трех миллиардов евро потерь из-за аномальной жары, в ближайшие месяцы эта цифра может стать еще больше. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, из-за жаркой погоды возникли и долгосрочные последствия - разоряются сельхозпроизводители.

Подсчеты в три млрд евро потерь от аномальной жары — это еще очень скромные подсчеты. Вполне возможно, что через 2-3 месяца мы увидим более суровые цифры. Долгосрочными же последствиями являются разорение европейских сельхозпроизводителей, потери виноградников, садов, потери в животноводческой отрасли, потери сыроварен, потери земледелия и замещение собственной продукции иностранной сказал Колташов

Ранее издание The Financial Times сообщило, что аномально жаркое лето в Европе привело к потерям урожая зерновых более чем на 2 миллиарда евро. Наиболее сильно пострадали производители в Венгрии и Франции.