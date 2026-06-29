Аномальная жара привела к увеличению стоимости электроэнергии в Европе Экономист Пятибратов объяснил, как жара в Европе влияет на цену электроэнергии

Москва29 июн Вести.Стоимость электроэнергии в Европе кратно возросла из-за рекордного повышения температуры воздуха. В интервью ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов пояснил, что генерирующие компании сильно завышают цены из-за снижения продуктивности.

В качестве примера экономист привел европейские атомные электростанции, которые не могут охлаждаться необходимыми темпами в связи с повышением температуры воды в реках.

Ветряки … в такую жару тоже не могут нормально работать, из-за этого снижается то, сколько энергии они генерируют. Из-за того, что мы говорим не только о росте спроса, но и об ограничении предложения электроэнергии, по этой причине цена выросла кратно добавил Пятибратов

Ранее на бирже Nord Pool посчитали, что сегодня среднесуточная оптовая цена на электроэнергию в Германии вырастет до 140 евро за мегаватт-час. Такая же ситуация прогнозируется в Бельгии, Нидерландах и Польше.

С середины июня в Европу пришла аномальная жара, воздух нагревается вдвое быстрее среднемирового уровня. Это привело к закрытию школ, сбоям в работе транспорта, экстремальной нагрузке на электросети. По данным ВОЗ, за последнюю неделю от жары погибли более 1,3 тысячи человек.