Москва15 июл Вести.Из-за сильной жары потребление энергии возрастает в Европе. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако из-за сбоя других источников энергии гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества.

Ситуацию усугубляет как раз-таки жара, именно из-за нее потребление энергии возрастает. Но и другие источники энергии начинают сбоить, то есть гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества. Зачастую даже атомные электростанции сокращают свою выработку, потому что слишком сильно нагревается прут охладитель. И, как правило, когда сильная жара, это зной и безветренная погода. И ветряки даже могут вырабатывать мало. Поэтому многие источники энергии они начинают уменьшать выработку. И поэтому газ, уголь, то есть такие классические электростанции, они становится все более востребованы заявил Юшков

Также он отметил, что из-за выросших расходов на уголь, в период сильной жары, приходится активнее использовать газ.

Но уголь, когда жжешь, там нужно будет платить дополнительные деньги за выбросы. Поэтому как раз на газовые станции основная нагрузка приходится. И это, конечно, создает условия для сохранения высоких цен и сейчас, и зимой. Потому что и так газа мало в подземных хранилищах, и европейцы идут с многолетним минимумом остатков газа в подземных хранилищах на каждую вот дату нынешнего года, так еще и отбор происходит летом из ПХГ сообщил аналитик

Он добавил, что текущая ситуация приведет к тому, что к началу отопительного зимнего сезона, нормативного объема наполненности ПХГ ожидать не следует.

Это приведет к тому, что к началу зимы, к началу ноября, когда начинается отопительный сезон, в европейских подземных хранилищах вряд ли будет тот нормативный объем, который они сами себе установили. 90% заполнености ПХГ мы, наверное, не увидим. А это значит, что вместо недозакаченного как бы газа в подземные хранилища Европа вынуждена будет больше импортировать в течение зимы, и значит, цены будут оставаться высокими. И при этом они еще с 1 января хотят запретить импорт российского сжиженного природного газа. А мы второй по объему поставщик СПГ в Европу. И все это опять же будет порождать дополнительный спрос и значит высокие цены. То есть они сейчас себе программируют высокие цены и во время зимы, и, скорее всего, и на следующий год дополнил Игорь Юшков

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков тоже выразил свое мнение относительно влияния аномально высоких температур на европейскую экономику. По его словам, она приведет к повышенному потреблению дорогой энергии и снижению производительности труда.