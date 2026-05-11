Москва11 мая Вести.Авиакомпаниям в Европе стало невыгодно осуществлять перевозки из-за снижения спроса на фоне высокой цены на топливо, люди стали выбирать для поездок поезда. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, сильнее всего от повышения цены на нефть пострадали авиаперевозчики, которые осуществляют поездки на небольших расстояниях внутри Европы.

Потому что тогда есть конкуренция с поездами, с автотранспортом, и те же самые железнодорожные перевозки, они в меньшей степени пострадали от подорожания нефти. То есть там билеты не поднялись так сильно, как на самолеты. Соответственно, люди начинают пересаживаться на поезда, и от этого снижается спрос. И компаниям просто невыгодно перевозить там какой-то полупустой самолет, пускать рейсы и так далее пояснил Юшков

Ранее политик Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" сообщил, что немецкая экономика столкнулась с большим дефицитом авиационного топлива. На фоне конфликта на Ближнем Востоке цена на керосин в стране, как подчеркнул он, выросла в два раза.