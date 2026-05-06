Москва6 мая Вести.Немецкая экономика столкнулась с большим дефицитом авиационного топлива. Об этом информационной службе "Вести" заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Политик сообщил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива цена на керосин в Германии выросла в два раза.

Немецкая экономика столкнулась последнее время с большим дефицитом авиационного керосина, авиационного топлива. Это все уже отражается в том, что, допустим, ведущий авиаперевозчик Германии Lufthansa сокращает огромное количество рейсов. Немцам говорят: пожалуйста, воздержитесь от летних полетов в отпуска, пытайтесь либо на автомобиле, либо у себя где-то поблизости отпуск проводить. А цена на керосин повысилась на фоне именно конфронтации с Ираном уже в два раза. И уже сейчас ощущается определенного рода дефицит, потому что большую часть именно импортировали из Персидского залива, и сейчас этот источник просто перекрыт заявил Шмидт

Ранее сообщалось, что Иран ввел новую систему прохождения судов через Ормузский пролив: корабли смогут проходить только после официального уведомления иранских властей и получения кораблями ответного электронного сообщения с правилами прохождения через пролив.