France 24: у авиакомпаний ЕС может закончиться топливо в преддверии сезона

Топливо у европейских авиакомпаний может закончиться в разгар летнего сезона France 24: у авиакомпаний ЕС может закончиться топливо в преддверии сезона

Москва2 мая Вести.Блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. Об этом пишет France 24.

Отмечается, что блокада Ормузского пролива продолжает нарушать работу мировых нефтяных рынков. На этом фоне растут опасения, что в Европе закончится авиационное топливо, причем это произойдет в преддверии пиковых летних туристических месяцев.

Отсчет времени начался в середине апреля, когда глава Международного энергетического агентства предупредил, что у Европы "осталось, возможно, шесть недель запасов авиационного топлива" говорится в сообщении

По данным France 24, авиакомпания Transavia уже объявила о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин.

Ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита.