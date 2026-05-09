Еврокомиссия готовится к дефициту авиатоплива на фоне войны на Ближнем Востоке Еврокомиссия опасается дефицита авиатоплива из-за кризиса вокруг Ирана

Москва9 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует нехватку авиационного топлива в случае, если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован. Это может привести к отмене рейсов, следует из документа Еврокомиссии с транспортными рекомендациями.

Представители авиаотрасли обсуждают вариант перехода на менее устойчивое к низким температурам топливо марки Jet A вместо привычного для Европы Jet A-1.

ЕК также приняла "временные рамки государственной поддержки для других видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, речного и морского, – которые особенно пострадали от высоких цен на дизельное топливо", говорится в документе. Помимо этого, планируется ввести послабления для европейских авиаперевозчиков: им могут разрешить не следовать строгому правилу по заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.

В марте ЕК призвала страны Евросоюза немедленно приступить к рациональному использованию дизельного топлива и авиакеросина. СМИ интерпретировали эту инициативу как рекомендацию для европейских граждан реже ездить на автомобилях и меньше летать на самолетах.

Телекомпания France 24 сообщала, что блокировка Ормузского пролива может привести к тому, что европейские авиакомпании останутся без топлива в разгар летнего сезона.

По данным издания The Financial Times, за последние две недели авиакомпании по всему миру отменили порядка 12 тысяч рейсов в мае на фоне нехватки топлива.