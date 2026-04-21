Эксперт рассказал о планах ЕС по сохранению авиасообщения при нехватке топлива Пантелеев: ЕС готов вручную распределять топливо для сохранения авиасообщения

Москва21 апр Вести.В Евросоюзе готовы использовать распределение авиатоплива в ручном режиме между странами, чтобы сохранить авиасообщение в регионе на фоне нарушенных войной на Ближнем Востоке поставок керосина. Об этом исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, страны Европы могут столкнуться с дефицитом авиатоплива в течение нескольких недель. Перечень мероприятий ЕС, который помог бы справиться с нехваткой керосина, еще находится в разработке, подчеркнул эксперт.

Как ожидается, полностью программа действий на экстренный случай будет сформирована ближе к концу нынешнего, началу следующего месяца. Тем не менее в Евросоюзе готовы использовать все инструменты, включая распределение в ручном режиме авиатоплива между странами для того, чтобы сохранить авиасообщение, связи между странами региона и не допустить паралича авиасообщения в отдельных странах ЕС рассказал Пантелеев

16 апреля глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель. По его мнению, если нарушенные войной на Ближнем Востоке поставки керосина не будут восстановлены в ближайшее время, то авиакомпаниям придется отменять рейсы.