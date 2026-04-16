Попов: Европе надо просить Россию о поставках авиатоплива и разрешении на пролет

Москва16 апр Вести.Для решения вопроса с нехваткой авиационного топлива странам Европы нужно обратиться к России с просьбой о поставках керосина либо нефти, а также попросить разрешения на пролет над нашей территорией. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Он обратил внимание на сообщения западных СМИ о том, что у европейских авиакомпаний и аэропортов осталось топлива для самолетов на шесть недель работы.

Это сегодня главная новость всюду на Западе. Но ни в одной статье не увидел ответа на простой вопрос – а что дальше? Решение-то простое написал Попов

По его мнению, Европе нужно, во-первых, просить Россию о поставках керосина или нефти, а во-вторых, о разрешении на пролет европейских самолетов над нашей территорией.

Как ранее стало известно из совместного заявления Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Международного энергетического агентства, мировые цены на топливо и удобрения после завершения конфликта на Ближнем Востоке будут оставаться высокими еще длительный период времени.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, биржевые цены на топливо из-за ближневосточного конфликта выросли гораздо больше, чем цены на нефть.