"Ходите пешком": Дмитриев о ситуации с ростом цен на авиатопливо в Европе

Москва6 апр Вести.Европейцы в ближайшем будущем будут вынуждены отказаться от авиаперелетов и поездок на автомобилях на фоне ситуации с продолжающимся ростом цен на топливо в странах континента.

Такое мнение на странице в соцсети X высказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих "зеленых" целей и начнет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился​​​. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль написал он

3 апреля итальянская газета Corriere della Sera написала, что европейские страны могут остаться без авиационного топлива из стран Персидского залива в связи с напряженной ситуацией вокруг Ормузского пролива. По данным издания, последний танкер с керосином из ближневосточного региона прибудет в порт Роттердама в четверг, 9 апреля.

О том, что двукратное повышение цен на авиационный керосин связан с дефицитом углеводородов, в интервью ИС "Вести" ранее заявил директор Института нового общества, экономист, политолог Василий Колташов.