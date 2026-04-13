МВФ: цены на топливо и удобрения еще не скоро вернутся к доконфликтному уровню

Москва13 апр Вести.Мировые цены на топливо и удобрения после завершения конфликта на Ближнем Востоке будут оставаться высокими еще длительный период времени, следует из совместного заявления Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Международного энергетического агентства.

В документе отмечается, что ситуация с военными действиями США, Израиля и Ирана остается "весьма неопределенной, и судоходство через Ормузский пролив еще не нормализовалось".

Даже после возобновления обычных грузоперевозок через пролив потребуется время, чтобы мировые поставки ключевых сырьевых товаров вернулись к доконфликтному уровню, а цены на топливо и удобрения могут оставаться высокими в течение длительного периода из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре говорится в заявлении

Согласно заявлениям международных организаций, блокировка водного коридора негативно скажется на состоянии рынков энергоресурсов и продовольствия.

МВФ и Всемирный банк подчеркнули, что готовы оказать финансовую помощь странам, которые больше всего пострадали от перебоев в поставках сырья и нефтяных ресурсов.

Ранее газета The Telegraph писала, что ближневосточный кризис приведет к масштабному кризису на мировом рынке удобрений. Это прогнозировал экс-глава сырьевого отдела продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолрезы Аббасяна.

Топливный кризис затронул множество государств, особенно в азиатском регионе. Как сообщало издание The Washington Post, в некоторых странах Азии начались беспорядки из-за нехватки топлива.