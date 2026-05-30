МЭА, МВФ, ВБ и ВТО обеспокоены последствиями войны на Ближнем Востоке МВФ, ВТО, ВБ и МЭА: ситуация в Ормузском проливе угрожает мировой экономике

Москва30 мая Вести.Перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив, возникшие после начала войны на Ближнем Востоке, создают риски для мировой экономики и топливной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Международного энергетического агентства (МЭА), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Отмечается, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в связи с ситуацией в регионе.

Если судоходные потоки не вернутся к норме, продолжающееся быстрое истощение мировых запасов нефти в преддверии пика летнего спроса на нефть в Северном полушарии создаст возрастающие риски для топливной безопасности, рыночной конъюнктуры и общей экономической устойчивости говорится в документе

Наблюдающийся из-за кризиса рост цен на удобрения, как подчеркивается, вызывает особую тревогу, потому что во многих странах начинается посевной сезон.

Хотя мировая экономика продолжает демонстрировать устойчивость, последствия конфликта несоразмерно сильно затрагивают наиболее уязвимые страны из-за роста цен на топливо и удобрения, усиления неопределенности, а также рисков для рабочих мест и источников средств к существованию отмечается в заявлении

Журнал Newsweek ранее сообщил, что запасы нефти в Соединенных Штатах продолжают быстро сокращаться на фоне войны с Ираном, роста экспорта и использования стратегических резервов.