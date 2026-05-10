Bloomberg: мировые запасы нефти резко истощаются на фоне войны с Ираном

Bloomberg: мировые запасы нефти стремительно сокращаются Bloomberg: мировые запасы нефти резко истощаются на фоне войны с Ираном

Москва10 мая Вести.Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью на фоне войны США и Израиля с Ирана, передает агентство Bloomberg.

Мировые запасы нефти истощаются c рекордной скоростью по мере того, как иранская война мешает поставкам топлива из Персидского залива отмечает агентство

Быстрое истощение запасов нефти означает, что растет риск резких скачков цен и возникновения дефицита топлива.

У многих стран остается все меньше возможностей для смягчения последствий потери более 1 млрд баррелей нефти после закрытия Ормузского пролива, заключает Bloomberg.