Москва10 маяВести.Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью на фоне войны США и Израиля с Ирана, передает агентство Bloomberg.
Мировые запасы нефти истощаются c рекордной скоростью по мере того, как иранская война мешает поставкам топлива из Персидского заливаотмечает агентство
Быстрое истощение запасов нефти означает, что растет риск резких скачков цен и возникновения дефицита топлива.
У многих стран остается все меньше возможностей для смягчения последствий потери более 1 млрд баррелей нефти после закрытия Ормузского пролива, заключает Bloomberg.