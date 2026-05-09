Мировые нефтяные резервы катастрофически сокращаются на фоне иранского конфликта Bloomberg: резервы на мировом рынке нефти сокращаются с рекордной скоростью

Москва9 мая Вести.Мировые нефтяные резервы сокращаются с рекордной скоростью с начала иранского конфликта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные банка Morgan Stanley.

С 1 марта по 25 апреля резервы нефти на мировом рынке каждый день сокращались на рекордные 4,8 миллиона баррелей. Главная причина, по которой происходит сокращение - прекращение поставок энергоресурсов из Персидского залива.

Мир сжигает нефтяные запасы с рекордной скоростью… Стремительно сокращающиеся резервы означают, что риск еще более экстремальных ценовых скачков и дефицита становится все ближе говорится в публикации

Ранее глава нефтяной компании Shell Ваэль Саван заявил, что с начала нападения США и Израиля на Иран мировой рынок нефти потерял около миллиарда баррелей нефти. Он предупредил, что конфликт уже сказывается на мировой переработке нефти и рынке топлива.