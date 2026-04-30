Вице-премьер Новак сообщил о кризисе на нефтяном и газовом рынках

Новак заявил о кризисе на нефтяном и газовом рынках из-за конфликта вокруг Ирана Вице-премьер Новак сообщил о кризисе на нефтяном и газовом рынках

Москва30 апр Вести.Ближневосточный конфликт спровоцировал кризис на нефтяном и газовом рынках. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Он обратил внимание на напряженную текущую ситуацию на рынке.

Мы переживаем кризис в целом на энергетических рынках. Это касается не только нефти, но и газового рынка, поскольку ситуация на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, а также повреждения объектов энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива — это все, конечно, негативно повлияло на поставки предложения сообщил Новак

Ситуация негативно повлияла на баланс спроса и предложения, отметил чиновник. По его словам, из-за конфликта в Иране рынок недополучил 600 млн баррелей нефти, что привело к глубочайшему кризису на мировом рынке.