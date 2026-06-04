Москва4 июнВести.Мир ждет более сильное замедление экономического роста вследствие продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, рост мировой экономики уже показал снижение на 0,3% в этом году.
Но я думаю, что, может быть, выше будет, если конфликт (на Ближнем Востоке - Прим. ред.) будет затягиватьсясказал он
Одним из последствий кризиса с Ираном он также назвал возможную замену традиционных энергоресурсов на альтернативные.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашения между Соединенными Штатами и Ираном предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.