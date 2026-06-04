Новак: кризис на Ближнем Востоке приведет к сильному замедлению экономики в мире

Новак рассказал, как продолжение войны в Иране повлияет на мировую экономику Новак: кризис на Ближнем Востоке приведет к сильному замедлению экономики в мире

Москва4 июн Вести.Мир ждет более сильное замедление экономического роста вследствие продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, рост мировой экономики уже показал снижение на 0,3% в этом году.

Но я думаю, что, может быть, выше будет, если конфликт (на Ближнем Востоке - Прим. ред.) будет затягиваться сказал он

Одним из последствий кризиса с Ираном он также назвал возможную замену традиционных энергоресурсов на альтернативные.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашения между Соединенными Штатами и Ираном предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.