Москва12 июн Вести.Мировая экономика может столкнуться со стагнацией, оценки мирового Валового внутреннего продукта (ВВП) могут упасть еще ниже. Об этом ИС "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Всемирный банк ухудшил базовый прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 2,5%, отметив, что это будут самые слабые темпы роста с пандемии COVID-19. Также банк поднял оценку инфляции. Коррекция связана с негативным влиянием на мировую экономику ситуации на Ближнем Востоке.

Повышение глобальной инфляции ведет к падению спроса на товары, к ужесточению денежно-кредитной политики мировых центральных банков, все это негативно влияет на экономический рост в мире. Если ситуация с перебоями поставок нефти и с возможным проблемами в энергетике сохранятся и усугубятся, то могут быть еще больше понижены оценки мирового ВВП, и мировая экономика может столкнуться с перспективой стагнации сказал Суверов

Как говорится в июньском докладе Всемирного банка, закрытие Ормузского пролива привело к серьезным сбоям на энергетических рынках, при этом средняя цена нефти марки Brent в 2026 году, по прогнозам, составит $94 за баррель (на 36% выше прошлогоднего показателя) при условии, что наиболее серьезные сбои будут устранены в июле.

Цены на удобрения, как ожидается, значительно вырастут в текущем году, что окажет косвенное влияние на стоимость продовольствия. В совокупности эти факторы усиливают глобальную инфляцию, которая, как ожидает Всемирный банк, существенно ускорится в текущем году и составит 4% по сравнению с 3,3% в 2025 году.